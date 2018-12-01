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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Амьен
Ним - Амьен: обзор матча 01 декабря 2018
Ним
01.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 0
Завершен
Амьен
45'
Д. Буанга
76'
Р. Алиуи
87'
Р. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Амьен
ГОЛ! 3:0!
Р. Алиуи
Пас отдал
У. Бозок
87'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Д. Ферри
84'
83'
Желтая карточка
С. Годдос
Желтая карточка
Р. Рипар
81'
Замена
У. Бозок
️️️️
С. Тиуб
78'
ГОЛ! 2:0!
Р. Алиуи
Пас отдал
Д. Буанга
76'
64'
Замена
Гансо
️️️️
М. Бодмер
Замена
Р. Алиуи
️️️️
К. Депрес
64'
62'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
46'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
Ж. Лефор
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
45'
22'
Желтая карточка
Б. Дибасси
6'
Желтая карточка
С. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
7
Саман Годдос
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Гансо
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
3-3-3-1
13
Бернардони
27
Мауасса
23
Бриансон
14
Либой
25
Валь
4
Ферри
10
Саванье
99
Буанга
9
Тиуб
20
Рипар
9
Депрес
3-4-1-1
1
Гютне
2
Эль-Хаджам
24
Бодмер
3
Аденьон
2
Жуано
29
Бли
6
Монконду
21
Лефор
7
Годдос
7
Мендоса
4
Ферри
14
Бобишон
14
Бобишон
4
Ферри
9
Тиуб
17
Бозок
17
Бозок
9
Тиуб
9
Депрес
7
Алиуи
7
Алиуи
9
Депрес
21
Лефор
8
Гнаоре
8
Гнаоре
21
Лефор
24
Бодмер
10
Гансо
10
Гансо
24
Бодмер
Остались в запасе
Ним
Амьен
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Ним - Амьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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