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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Монпелье
Амьен - Монпелье: обзор матча 18 августа 2018
Амьен
18.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
82'
М. Конате (П)
52'
Ф. Мойе
71'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Монпелье
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Конате
82'
79'
Желтая карточка
П. Ласн
71'
ГОЛ! 0:2!
Э. Скири
66'
Желтая карточка
А. Делор
64'
Желтая карточка
Р. Агилар
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Д. Конгре
Желтая карточка
Г. Фофана
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-2-1-3
1
Гютне
2
Жуано
18
Дибасси
2
Эль-Хаджам
3
Аденьон
27
Фофана
8
Гнаоре
92
Корнетт
11
Конате
19
Отеро
7
Мендоса
3-4-1-2
23
Леком
4
Хилтон
3
Конгре
3
Мендеш
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
8
Ойонго
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Амьен
Монпелье
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
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2025.05.16 10:42
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2025.05.10 23:54
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2025.05.10 20:50
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