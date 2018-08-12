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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Амьен
Лион - Амьен: обзор матча 12 августа 2018
Лион
12.08.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
24'
Б. Траоре
75'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Амьен
89'
Замена
Ш. Тимит
️️️️
Х. Отеро
Замена
М. Корне
️️️️
Л. Тусар
88'
Замена
П. Шейх
️️️️
Б. Траоре
88'
84'
Замена
М. Бодмер
️️️️
М. Конате
83'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
Замена
М. Терье
️️️️
Марсело
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
75'
62'
Замена
К. Корнетт
️️️️
Г. Траоре
42'
Желтая карточка
Г. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Рафал Курзава
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Горжелен
23
Менди
6
Марсело
21
Морель
15
Дюбуа
29
Тусар
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Траоре
9
Диас
10
Депай
4-3-3
1
Гютне
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
21
Лефор
14
Траоре
8
Гнаоре
27
Фофана
11
Конате
7
Мендоса
19
Отеро
29
Тусар
70
Корне
70
Корне
29
Тусар
6
Марсело
11
Терье
11
Терье
6
Марсело
11
Траоре
24
Шейх
24
Шейх
11
Траоре
14
Траоре
92
Корнетт
92
Корнетт
14
Траоре
11
Конате
24
Бодмер
24
Бодмер
11
Конате
19
Отеро
3
Тимит
3
Тимит
19
Отеро
Остались в запасе
Лион
Амьен
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Лион - Амьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Групама Стэдиум
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