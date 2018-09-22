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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Амьен
Страсбур - Амьен: обзор матча 22 сентября 2018
Страсбур
22.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 1
Завершен
Амьен
48'
К. Лала
66'
Б. Корнье
86'
А. Халед Аденьон (АГ)
45+1'
Э. Крафт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Амьен
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Халед Аденьон
86'
82'
Желтая карточка
Э. Крафт
71'
Желтая карточка
Т. Монконду
ГОЛ! 2:1!
Б. Корнье
Пас отдал
К. Лала
66'
Желтая карточка
И. Сиссоко
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Лала
48'
47'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Крафт
Пас отдал
Э. Гнаоре
29'
Желтая карточка
С. Годдос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-3-2-2
26
Селс
19
Каси
23
Митрович
18
Мартинес
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
14
Ленар
8
Мартен
35
Мотиба
10
Да Кошта
4-1-2-2-1
1
Гютне
17
Крафт
3
Аденьон
2
Жуано
21
Лефор
6
Монконду
10
Гансо
8
Гнаоре
92
Корнетт
7
Годдос
21
Курзава
Остались в запасе
Страсбур
Амьен
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Страсбур - Амьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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