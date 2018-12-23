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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Амьен
Бордо - Амьен: обзор матча 23 декабря 2018
Бордо
23.12.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
22'
С. Калу
87'
Э. Гнаоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Амьен
87'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гнаоре
Пас отдал
Б. Дибасси
36'
Желтая карточка
Ш. Тимит
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
С. Паленсия
22'
5'
Желтая карточка
М. Бодмер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
21
Рафал Курзава
ЦФ
4-1-2-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
23
Кунде
14
Паленсия
94
Отавио
13
Санкаре
21
Лерагер
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
3-4-1-2
1
Гютне
3
Аденьон
24
Бодмер
18
Дибасси
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
2
Жуано
3
Тимит
7
Мендоса
19
Отеро
Остались в запасе
Бордо
Амьен
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Бордо - Амьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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