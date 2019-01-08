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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Анжер
Амьен - Анжер: обзор матча 08 января 2019
Амьен
08.01.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Анжер
40'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
3-3-2-2
1
Гютне
3
Аденьон
18
Дибасси
24
Бодмер
2
Жуано
6
Монконду
17
Крафт
8
Гнаоре
3
Тимит
7
Мендоса
19
Отеро
3-3-2-1-1
16
Бутель
29
Томас
4
Павлович
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Мансе
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Амьен
Анжер
26
Санаси Си
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Амьен - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
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