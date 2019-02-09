Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Кан
Амьен - Кан: обзор матча 09 февраля 2019
Амьен
09.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кан
64'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Кан
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
С. Годдос
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
30
Брис Самба
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
21
Лефор
2
Жуано
18
Дибасси
17
Крафт
6
Монконду
8
Гнаоре
7
Годдос
9
Гирасси
11
Конате
7
Мендоса
3-3-1-3
30
Самба
24
Жилберт
4
Джику
24
Гради
76
Файр
4
Диоманд
8
Оньянге
10
Хауи
11
Мбенг
29
Нинга
27
Кривелли
Остались в запасе
Амьен
Кан
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Амьен - Кан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Новости команд
Все
Амьен
Кан
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+