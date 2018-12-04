Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Монако
Амьен - Монако: обзор матча 04 декабря 2018
Амьен
04.12.2018, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Монако
43'
Р. Фалькао (П)
90+6'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Монако
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Фалькао
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бенальо
Красная карточка
Б. Дибасси
90'
+3
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
90'
86'
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
60'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Т. Монконду
54'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
25
Пеле
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Софьян Диоп
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-2-2-2
1
Гютне
18
Дибасси
2
Жуано
3
Аденьон
17
Крафт
29
Бли
6
Монконду
10
Гансо
8
Гнаоре
7
Мендоса
19
Отеро
3-3-3-1
16
Бенальо
24
Раджи
15
Глик
5
Бадьяшиль
39
Хенрикс
15
Айт Беннассер
18
Пьерр-Габриэль
89
Шадли
25
Пеле
18
Тилеманс
9
Фалькао
Остались в запасе
Амьен
Монако
7
Саман Годдос
АП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
7
Саман Годдос
АП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
Остались в запасе
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Амьен - Монако
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Амьен
Монако
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+