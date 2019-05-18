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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Амьен
Монако - Амьен: обзор матча 18 мая 2019
Монако
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
26'
Р. Фалькао
82'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Амьен
Желтая карточка
С. Фабрегас
90'
+3
Замена
Налдо
️️️️
Р. Фалькао
90'
+1
Желтая карточка
А. Силва
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
Д. Сидибе
82'
81'
Замена
М. Бодмер
️️️️
М. Конате
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ж. Мартинш
79'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
К. Винисиус
73'
68'
Замена
Ш. Тимит
️️️️
С. Годдос
67'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
А. Бли
Желтая карточка
Р. Фалькао
49'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гнаоре
Желтая карточка
Жемерсон
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Головин
26'
22'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Желтая карточка
К. Винисиус
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монако
30
Сейду Си
ВР
27
Налдо
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3-2-1-2-2
16
Бенальо
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
97
Балло-Туре
39
Хенрикс
15
Силва
10
Головин
10
Мартинш
95
Винисиус
9
Фалькао
4-2-1-3
1
Гютне
17
Крафт
3
Аденьон
18
Дибасси
33
Питерс
6
Монконду
29
Бли
7
Годдос
9
Гирасси
19
Отеро
11
Конате
10
Мартинш
9
Лопеш
9
Лопеш
10
Мартинш
9
Фалькао
27
Налдо
27
Налдо
9
Фалькао
95
Винисиус
4
Фабрегас
4
Фабрегас
95
Винисиус
11
Конате
24
Бодмер
24
Бодмер
11
Конате
7
Годдос
3
Тимит
3
Тимит
7
Годдос
29
Бли
8
Гнаоре
8
Гнаоре
29
Бли
Остались в запасе
Монако
Амьен
30
Сейду Си
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Монако - Амьен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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