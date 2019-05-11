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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Тулуза
Амьен - Тулуза: обзор матча 11 мая 2019
Амьен
11.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Тулуза
82'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Желтая карточка
С. Годдос
78'
61'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Б. Дибасси
57'
24'
Желтая карточка
К. Сидибе
9'
Желтая карточка
К. Жульен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-2-2-2
1
Гютне
33
Питерс
3
Аденьон
18
Дибасси
17
Крафт
29
Бли
6
Монконду
3
Тимит
8
Гнаоре
7
Мендоса
9
Гирасси
4-1-4-1
1
Гойкоэчеа
98
Амьен-Аду
6
Жульен
3
Седзи
4
Силла
6
Сидибе
15
Босток
14
Доссеви
10
Градель
10
Дурмаз
9
Саного
Остались в запасе
Амьен
Тулуза
7
Саман Годдос
АП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
7
Саман Годдос
АП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Амьен - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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