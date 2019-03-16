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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Амьен
Анжер - Амьен: обзор матча 16 марта 2019
Анжер
16.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Амьен
55'
Желтая карточка
Э. Крафт
55'
Желтая карточка
Х. Отеро
41'
Желтая карточка
С. Годдос
34'
Желтая карточка
Т. Монконду
Желтая карточка
С. Баокен
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анжер
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
10
Фульини
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
29
Тайт
13
Баокен
4-2-1-1-2
1
Гютне
17
Крафт
33
Питерс
2
Жуано
21
Лефор
6
Монконду
29
Бли
3
Тимит
7
Годдос
11
Конате
19
Отеро
Остались в запасе
Анжер
Амьен
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Анжер - Амьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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