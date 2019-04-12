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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Амьен
Дижон - Амьен: обзор матча 12 апреля 2019
Дижон
12.04.2019, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Амьен
90'
+1
Вторая желтая
Э. Гнаоре
Желтая карточка
Ж. Таварес
54'
53'
Желтая карточка
Т. Монконду
31'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
Желтая карточка
Р. Амалфитано
27'
Желтая карточка
У. Саид
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
4-3-3
31
Рунарссон
4
Ямбере
6
Лаутоа
4
Хаддади
26
Чафик
15
Бальмон
14
Мари
20
Амалфитано
22
Саид
11
Таварес
9
Жанно
4-1-2-3
1
Гютне
17
Крафт
18
Дибасси
2
Жуано
33
Питерс
29
Бли
8
Гнаоре
3
Тимит
7
Мендоса
9
Гирасси
11
Конате
Остались в запасе
Дижон
Амьен
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Дижон - Амьен
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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Дижон
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