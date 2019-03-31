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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Бордо
Амьен - Бордо: обзор матча 31 марта 2019
Амьен
31.03.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Бордо
87'
Желтая карточка
Н. де Превилль
75'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
А. Бли
64'
48'
Желтая карточка
В. Йованович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-1-3
1
Гютне
33
Питерс
2
Жуано
18
Дибасси
17
Крафт
29
Бли
6
Монконду
3
Тимит
19
Отеро
7
Мендоса
11
Конате
4-1-3-1-1
56
Костиль
23
Пабло
33
Йованович
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
26
Башич
13
Санкаре
28
Юссуф
14
Карамо
12
де Превилль
Остались в запасе
Амьен
Бордо
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Амьен - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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