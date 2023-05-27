Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фанкати Дабо - статистика

Завершил карьеру
11 октября 1995 (30), Лондон
#25 | Защитник
181 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ковентри
29
0
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Ковентри
1 : 1
27.05.2023
Лутон Таун
91' - 120'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Мидлсбро
0 : 1
17.05.2023
Ковентри
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Ковентри
0 : 0
14.05.2023
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Мидлсбро
1 : 1
08.05.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ковентри
2 : 0
29.04.2023
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ковентри
2 : 1
22.04.2023
Рединг
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкберн
1 : 1
19.04.2023
Ковентри
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ковентри
2 : 2
10.04.2023
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Суонси
0 : 0
07.04.2023
Ковентри
71' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ковентри
0 : 4
01.04.2023
Сток Сити
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкпул
1 : 4
18.03.2023
Ковентри
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ковентри
1 : 1
11.03.2023
Халл Сити
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
04.03.2023
Ковентри
1' - 70'
55, 59'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Престон
0 : 0
28.02.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ковентри
2 : 1
25.02.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ковентри
2 : 4
21.01.2023
Норвич Сити
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бернли
1 : 0
14.01.2023
Ковентри
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ковентри
1 : 1
01.01.2023
Бристоль Сити
64' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ковентри
0 : 0
29.12.2022
Кардифф
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.12.2022
Ковентри
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ковентри
1 : 0
21.12.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ковентри
3 : 3
17.12.2022
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ковентри
2 : 2
25.10.2022
Ротерхэм
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
0 : 2
22.10.2022
Ковентри
1' - 89'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ковентри
1 : 0
19.10.2022
Шеффилд Юнайтед
1' - 56'
42'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
15.10.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ковентри
0 : 1
08.10.2022
Бернли
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 0
04.10.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
1 : 0
01.10.2022
Мидлсбро
1' - 90'
17'
49'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.09.2022
Ковентри
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
2 : 2
14.09.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Норвич Сити
3 : 0
03.09.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ковентри
0 : 1
31.08.2022
Престон
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Халл Сити
3 : 2
27.08.2022
Ковентри
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
3 : 2
13.08.2022
Ковентри
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сандерленд
1 : 1
31.07.2022
Ковентри
73' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
1
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
1
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
5
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
1
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+