Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Ковентри
Блэкпул - Ковентри: обзор матча 18 марта 2023
Блэкпул
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 4
Завершен
Ковентри
35'
Д. Йетс (П)
20'
Б. Шиф
45+2'
К. Нельсон (АГ)
50'
К. МакФадзин
73'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Ковентри
83'
Желтая карточка
Г. Хамер
Замена
И. Поведа
️️️️
С. Хэмилтон
80'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Хасбэнд
80'
Замена
Д. Боулер
️️️️
М. Роджерс
80'
73'
ГОЛ! 1:4!
М. Гудден
Пас отдал
Г. Хамер
64'
Замена
М. Гудден
️️️️
Т. Уокер
64'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Ф. Дабо
Замена
К. Андерсон
️️️️
Л. Фьорини
59'
Замена
С. Кэри
️️️️
Ч. Патино
58'
50'
ГОЛ! 1:3!
К. МакФадзин
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Нельсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Йетс
35'
34'
Желтая карточка
К. МакФадзин
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шиф
Пас отдал
В. Дьекереш
14'
Желтая карточка
В. Дьекереш
Замена
К. Дугалл
️️️️
Д. Торнили
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Максвелл
6
Коннолли
3
Хасбэнд
15
Торнили
35
Нельсон
2
Лайонс
28
Патино
18
Фьорини
17
Роджерс
22
Хэмилтон
12
Йетс
3-4-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
2
Дойл
15
Макнелли
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
21
Бидуэлл
28
Экклз
14
Дьекереш
10
Уокер
3
Хасбэнд
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Хасбэнд
15
Торнили
16
Дугалл
16
Дугалл
15
Торнили
28
Патино
14
Кэри
14
Кэри
28
Патино
17
Роджерс
11
Боулер
11
Боулер
17
Роджерс
22
Хэмилтон
99
Поведа
99
Поведа
22
Хэмилтон
18
Фьорини
21
Андерсон
21
Андерсон
18
Фьорини
25
Дабо
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
10
Уокер
24
Гудден
24
Гудден
10
Уокер
Остались в запасе
Блэкпул
Ковентри
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
Главный тренер
Мик МакКарти
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Блэкпул - Ковентри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
Новости команд
Все
Блэкпул
Ковентри
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+