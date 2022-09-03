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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ковентри
Норвич Сити - Ковентри: обзор матча 03 сентября 2022
Норвич Сити
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Ковентри
14'
Т. Пукки
45+1'
Д. Сарджент
81'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Ковентри
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Сарджент
83'
Замена
Д. Синани
️️️️
Т. Кантвелл
83'
82'
Замена
Д. Панцо
️️️️
К. Дойл
ГОЛ! 3:0!
К. Доуэлл
Пас отдал
Д. Сарджент
81'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
А. Рэмзи
72'
Замена
Г. Сара
️️️️
Т. Пукки
72'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
С. Бирам
72'
68'
Замена
М. Гудден
️️️️
М. Роуз
68'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
Т. Уокер
46'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
К. Палмер
ГОЛ! 2:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
А. Рэмзи
45'
+1
Желтая карточка
С. Бирам
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Нуньес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Бирам
32
Нуньес
23
МакЛин
10
Кантвелл
21
Рэмзи
9
Сарджент
20
Пукки
3-4-1-2
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
5
Роуз
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
45
Палмер
10
Уокер
20
Пукки
8
Сара
8
Сара
20
Пукки
10
Кантвелл
10
Синани
10
Синани
10
Кантвелл
21
Рэмзи
26
Доуэлл
26
Доуэлл
21
Рэмзи
3
Бирам
11
Эрнандес
11
Эрнандес
3
Бирам
9
Сарджент
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Сарджент
2
Дойл
4
Панцо
4
Панцо
2
Дойл
10
Уокер
7
Тавареш
7
Тавареш
10
Уокер
45
Палмер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
45
Палмер
5
Роуз
24
Гудден
24
Гудден
5
Роуз
Остались в запасе
Норвич Сити
Ковентри
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
21
Саймон Мур
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Норвич Сити - Ковентри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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