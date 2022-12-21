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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Вест Бромвич
Ковентри - Вест Бромвич: обзор матча 21 декабря 2022
Ковентри
21.12.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
90+3'
В. Дьекереш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Вест Бромвич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дьекереш
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
90'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Свифт
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
К. О'Харе
90'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
85'
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
84'
66'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Т. Рогич
66'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
Желтая карточка
Д. Берроуз
64'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Аллен
63'
56'
Замена
Д. Моламби
️️️️
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Том Рогич
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Уилсон
21
Бидуэлл
2
Дойл
4
Панцо
5
Роуз
38
Хамер
18
Шиф
24
Аллен
2
Берроуз
17
О'Харе
14
Дьекереш
4-4-1-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
25
Филлипс
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
7
Рогич
23
Томас-Асанте
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
17
О'Харе
7
Тавареш
7
Тавареш
17
О'Харе
24
Аллен
45
Палмер
45
Палмер
24
Аллен
7
Рогич
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
7
Рогич
8
Свифт
19
Диангана
19
Диангана
8
Свифт
25
Филлипс
8
Моламби
8
Моламби
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Ковентри
Вест Бромвич
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Ковентри - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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