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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Мидлсбро
Ковентри - Мидлсбро: обзор матча 14 мая 2023
Ковентри
14.05.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Мидлсбро
83'
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
79'
Желтая карточка
Ч. Акпом
68'
Замена
М. Форсс
️️️️
И. Джонс
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Экклз
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-2-2
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
15
Макнелли
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Нортон-Каффи
28
Экклз
4
Келли
24
Гудден
14
Дьекереш
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
17
МакНэйр
26
Ленихэн
30
Хакни
20
Моуатт
8
МакГри
3
Гилс
25
Джонс
9
Арчер
29
Акпом
28
Экклз
24
Аллен
24
Аллен
28
Экклз
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
25
Джонс
88
Форсс
88
Форсс
25
Джонс
Остались в запасе
Ковентри
Мидлсбро
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Ковентри - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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