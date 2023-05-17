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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ковентри
Мидлсбро - Ковентри: обзор матча 17 мая 2023
Мидлсбро
17.05.2023, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ковентри
57'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ковентри
Замена
М. Крукс
️️️️
П. МакНэйр
88'
86'
Желтая карточка
Б. Уилсон
85'
Замена
Д. Панцо
️️️️
К. МакФадзин
Желтая карточка
И. Джонс
83'
80'
Замена
М. Гудден
️️️️
Д. Аллен
79'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Б. Нортон-Каффи
77'
Желтая карточка
В. Дьекереш
74'
Желтая карточка
Л. Макнелли
70'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Б. Шиф
Желтая карточка
Д. Ленихэн
69'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Т. Смит
67'
Замена
Д. Барласер
️️️️
А. Моуатт
67'
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Форсс
67'
61'
Желтая карточка
К. МакФадзин
57'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хамер
Пас отдал
В. Дьекереш
45'
+2
Желтая карточка
Г. Хамер
Желтая карточка
П. МакНэйр
41'
34'
Желтая карточка
К. Дойл
Желтая карточка
Т. Смит
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
2-5-3
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
20
Моуатт
8
МакГри
30
Хакни
26
Ленихэн
88
Форсс
9
Арчер
29
Акпом
3-4-2-1
13
Уилсон
15
Макнелли
2
Дойл
5
МакФадзин
18
Нортон-Каффи
38
Хамер
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
4
Келли
14
Дьекереш
2
Смит
2
Дейкстел
2
Дейкстел
2
Смит
20
Моуатт
4
Барласер
4
Барласер
20
Моуатт
17
МакНэйр
25
Крукс
25
Крукс
17
МакНэйр
88
Форсс
25
Джонс
25
Джонс
88
Форсс
5
МакФадзин
4
Панцо
4
Панцо
5
МакФадзин
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
25
Дабо
18
Нортон-Каффи
18
Шиф
28
Экклз
28
Экклз
18
Шиф
24
Аллен
24
Гудден
24
Гудден
24
Аллен
Остались в запасе
Мидлсбро
Ковентри
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Мидлсбро - Ковентри
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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