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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Ротерхэм
Ковентри - Ротерхэм: обзор матча 25 октября 2022
Ковентри
25.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
76'
Г. Хамер
90+1'
В. Дьекереш (П)
43'
К. Брэмолл
80'
К. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Ротерхэм
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Дьекереш
90'
+1
Желтая карточка
В. Дьекереш
85'
82'
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Вашингтон
ГОЛ! 1:1!
Г. Хамер
Пас отдал
К. Палмер
76'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Бидуэлл
75'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Б. Шиф
75'
Замена
Д. Панцо
️️️️
К. МакФадзин
75'
74'
Замена
Р. Вуд
️️️️
Г. Холл
74'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Келли
74'
Замена
Р. Вуд
️️️️
Л. Пелтье
62'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
К. Брэмолл
52'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Одоффин
50'
Желтая карточка
Х. Одоффин
Замена
Д. Экклз
️️️️
Ф. Дабо
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Брэмолл
Пас отдал
Д. Барласер
35'
Желтая карточка
Г. Холл
Желтая карточка
К. МакФадзин
15'
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Уогхорн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
3-4-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
5
Роуз
2
Дойл
21
Бидуэлл
18
Шиф
38
Хамер
25
Дабо
24
Аллен
14
Дьекереш
29
Уогхорн
3-3-2-2
1
Йоханссон
45
Хардинг
25
Хамфрис
24
Холл
21
Пелтье
2
Одоффин
15
Брэмолл
4
Барласер
26
Уайлс
14
Вашингтон
9
Келли
5
МакФадзин
4
Панцо
4
Панцо
5
МакФадзин
21
Бидуэлл
34
Кейн
34
Кейн
21
Бидуэлл
25
Дабо
28
Экклз
28
Экклз
25
Дабо
18
Шиф
17
О'Харе
17
О'Харе
18
Шиф
29
Уогхорн
45
Палмер
45
Палмер
29
Уогхорн
21
Пелтье
6
Вуд
6
Вуд
21
Пелтье
2
Одоффин
29
Линдси
29
Линдси
2
Одоффин
15
Брэмолл
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
15
Брэмолл
9
Келли
39
Ивс
39
Ивс
9
Келли
Остались в запасе
Ковентри
Ротерхэм
21
Саймон Мур
ВР
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ковентри - Ротерхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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