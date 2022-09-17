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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ковентри
Бирмингем Сити - Ковентри: обзор матча 17 сентября 2022
Бирмингем Сити
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Ковентри
89'
Красная карточка
Г. Хамер
87'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
87'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
79'
77'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Аллен
77'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
73'
Желтая карточка
Д. Панцо
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ж. Бакуна
67'
53'
Желтая карточка
Б. Шиф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
24
Джош Уильямс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Радди
2
Колен
6
Трасти
28
Сэндерсон
5
Белик
24
Уильямс
7
Бакуна
10
Грэм
19
Чон
25
Хоган
14
Дини
3-4-1-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
2
Дойл
4
Панцо
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
7
Бакуна
28
Меджбри
28
Меджбри
7
Бакуна
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
24
Аллен
45
Палмер
45
Палмер
24
Аллен
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ковентри
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Бирмингем Сити - Ковентри
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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