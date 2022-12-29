Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Кардифф
Ковентри - Кардифф: обзор матча 29 декабря 2022
Ковентри
29.12.2022, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Кардифф
86'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Харрис
85'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
К. О'Доуда
Желтая карточка
Д. Панцо
76'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Б. Шиф
72'
71'
Замена
Т. Санг
️️️️
М. Ромео
67'
Замена
Г. Уит
️️️️
Д. Филоджин
67'
Замена
О. Ожо
️️️️
Р. Колуилл
Желтая карточка
Б. Шиф
62'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Ф. Дабо
61'
45'
+3
Желтая карточка
С. Кипр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Стив Морисон
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
11
Гэвин Уит
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
3-4-1-2
13
Уилсон
5
Роуз
2
Дойл
4
Панцо
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Шиф
25
Дабо
24
Аллен
45
Палмер
14
Дьекереш
3-1-4-2
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
2
Ромео
24
Уинтл
47
О'Доуда
32
Роллс
9
Харрис
4
Риномхота
10
Колуилл
11
Филоджин
25
Дабо
34
Кейн
34
Кейн
25
Дабо
18
Шиф
29
Уогхорн
29
Уогхорн
18
Шиф
47
О'Доуда
6
Симпсон
6
Симпсон
47
О'Доуда
2
Ромео
10
Санг
10
Санг
2
Ромео
11
Филоджин
11
Уит
11
Уит
11
Филоджин
10
Колуилл
9
Ожо
9
Ожо
10
Колуилл
9
Харрис
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Харрис
Остались в запасе
Ковентри
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
40
Рохан Лутхра
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Ковентри - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
Новости команд
Все
Ковентри
Кардифф
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+