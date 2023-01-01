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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бристоль Сити
Ковентри - Бристоль Сити: обзор матча 01 января 2023
Ковентри
01.01.2023, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
12'
Д. Бидуэлл
28'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Аллен
90'
+3
80'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
76'
Желтая карточка
А. Вайманн
Желтая карточка
Ф. Дабо
72'
Замена
Б. Шиф
️️️️
К. Палмер
65'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Уогхорн
65'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Т. Кейн
64'
Желтая карточка
Д. Панцо
43'
35'
Желтая карточка
З. Винер
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Семеньо
Пас отдал
А. Скотт
ГОЛ! 1:0!
Д. Бидуэлл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
3-3-1-3
13
Уилсон
5
Роуз
2
Дойл
4
Панцо
21
Бидуэлл
38
Хамер
34
Кейн
24
Аллен
14
Дьекереш
29
Уогхорн
45
Палмер
3-2-1-1-3
1
О'Лири
3
Нейсмит
5
Аткинсон
26
Винер
19
Таннер
3
Принг
37
Джеймс
8
Скотт
18
Вайманн
42
Семеньо
21
Уэллс
34
Кейн
25
Дабо
25
Дабо
34
Кейн
45
Палмер
18
Шиф
18
Шиф
45
Палмер
29
Уогхорн
7
Тавареш
7
Тавареш
29
Уогхорн
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
Остались в запасе
Ковентри
Бристоль Сити
21
Саймон Мур
ВР
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ковентри - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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