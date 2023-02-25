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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Сандерленд
Ковентри - Сандерленд: обзор матча 25 февраля 2023
Ковентри
25.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
25'
Д. Аллен
89'
В. Дьекереш
90+4'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Сандерленд
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Диалло
Пас отдал
Д. Беннетт
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Г. Хамер
89'
Желтая карточка
Б. Уилсон
86'
81'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Алезе
Замена
М. Гудден
️️️️
Д. Бидуэлл
80'
Замена
М. Роуз
️️️️
К. Дойл
80'
74'
Замена
Л. О'Найен
️️️️
Д. Нил
70'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Мишу
70'
Замена
П. Эква
️️️️
Д. Гелхардт
70'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Кларк
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
К. Палмер
52'
45'
+2
Желтая карточка
А. Диалло
Желтая карточка
Д. Экклз
45'
+2
Желтая карточка
К. Палмер
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
В. Дьекереш
25'
23'
Желтая карточка
Д. Нил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
3-3-2-2
13
Уилсон
15
Макнелли
5
МакФадзин
2
Дойл
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Нортон-Каффи
28
Экклз
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
4-2-3-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
34
Алезе
23
Батт
6
Нил
16
Робертс
16
Диалло
20
Мишу
47
Кларк
11
Гелхардт
45
Палмер
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
45
Палмер
2
Дойл
5
Роуз
5
Роуз
2
Дойл
21
Бидуэлл
24
Гудден
24
Гудден
21
Бидуэлл
20
Мишу
31
Ба
31
Ба
20
Мишу
11
Гелхардт
17
Эква
17
Эква
11
Гелхардт
6
Нил
13
О'Найен
13
О'Найен
6
Нил
47
Кларк
10
Притчард
10
Притчард
47
Кларк
34
Алезе
19
Беннетт
19
Беннетт
34
Алезе
Остались в запасе
Ковентри
Сандерленд
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Алекс Басс
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ковентри - Сандерленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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