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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ковентри
Мидлсбро - Ковентри: обзор матча 08 мая 2023
Мидлсбро
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
45+3'
К. Арчер
22'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ковентри
Замена
D. Fisher
️️️️
Т. Смит
90'
+3
Замена
S. Finch
️️️️
И. Джонс
90'
+3
Желтая карточка
И. Джонс
83'
82'
Желтая карточка
К. Дойл
81'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Экклз
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
76'
69'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Замена
Д. Барласер
️️️️
А. Моуатт
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Арчер
Пас отдал
А. Моуатт
45'
+3
26'
Желтая карточка
Л. Келли
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хамер
Пас отдал
М. Гудден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
10
Sonny Finch
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
30
Хакни
20
Моуатт
8
МакГри
26
Ленихэн
25
Джонс
9
Арчер
29
Акпом
3-3-2-2
13
Уилсон
5
МакФадзин
2
Дойл
15
Макнелли
18
Нортон-Каффи
38
Хамер
21
Бидуэлл
4
Келли
28
Экклз
14
Дьекереш
24
Гудден
2
Смит
2
2
2
Смит
20
Моуатт
4
Барласер
4
Барласер
20
Моуатт
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
25
Джонс
10
10
25
Джонс
28
Экклз
24
Аллен
24
Аллен
28
Экклз
Остались в запасе
Мидлсбро
Ковентри
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Мидлсбро - Ковентри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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