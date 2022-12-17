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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Суонси
Ковентри - Суонси: обзор матча 17 декабря 2022
Ковентри
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 3
Завершен
Суонси
29'
Д. Панцо
47'
Д. Аллен
54'
В. Дьекереш
68'
Ж. Пироэ
76'
Д. Фултон
84'
Л. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Суонси
84'
ГОЛ! 3:3!
Л. Каллен
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Берроуз
82'
82'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Фултон
Замена
Л. Келли
️️️️
К. О'Харе
78'
76'
ГОЛ! 3:2!
Д. Фултон
68'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Р. Мэннинг
57'
Желтая карточка
Д. Фултон
55'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
О. Нтчам
55'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. Ноутон
ГОЛ! 3:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
54'
51'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
51'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Латибодье
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
Пас отдал
В. Дьекереш
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Панцо
Пас отдал
Г. Хамер
29'
20'
Желтая карточка
Н. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Уилсон
21
Бидуэлл
4
Панцо
5
Роуз
2
Дойл
38
Хамер
18
Шиф
24
Аллен
2
Берроуз
17
О'Харе
14
Дьекереш
3-2-3-2
13
Бенда
15
Вуд
5
Кабанго
22
Латибодье
26
Ноутон
3
Мэннинг
4
Фултон
6
Гримес
10
Нтчам
35
Патерсон
9
Пироэ
2
Берроуз
34
Кейн
34
Кейн
2
Берроуз
17
О'Харе
4
Келли
4
Келли
17
О'Харе
10
Нтчам
6
Дарлинг
6
Дарлинг
10
Нтчам
26
Ноутон
7
Аллен
7
Аллен
26
Ноутон
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
22
Латибодье
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
22
Латибодье
4
Фултон
11
Каллен
11
Каллен
4
Фултон
Остались в запасе
Ковентри
Суонси
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Энди Фишер
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ковентри - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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