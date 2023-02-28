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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ковентри
Престон - Ковентри: обзор матча 28 февраля 2023
Престон
28.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Ковентри
90'
+5
Желтая карточка
В. Дьекереш
Замена
Д. Онома
️️️️
Д. Джонсон
90'
+2
90'
Желтая карточка
Г. Хамер
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
83'
78'
Желтая карточка
Д. Экклз
Замена
Л. Делап
️️️️
Ч. Эванс
74'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Т. Кэннон
74'
63'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Б. Нортон-Каффи
63'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
63'
Замена
М. Роуз
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
Л. Линдсэй
61'
47'
Желтая карточка
К. Дойл
46'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
14
Стори
4
Диаби
6
Линдсэй
8
Брауне
4
Ледсон
44
Поттс
14
Джонсон
17
Эванс
9
Кэннон
3-3-2-2
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
15
Макнелли
18
Нортон-Каффи
38
Хамер
21
Бидуэлл
28
Экклз
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
14
Джонсон
17
Онома
17
Онома
14
Джонсон
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
9
Кэннон
19
Пэррот
19
Пэррот
9
Кэннон
17
Эванс
19
Делап
19
Делап
17
Эванс
24
Аллен
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
24
Аллен
2
Дойл
5
Роуз
5
Роуз
2
Дойл
18
Нортон-Каффи
2
Берроуз
2
Берроуз
18
Нортон-Каффи
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
Остались в запасе
Престон
Ковентри
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Престон - Ковентри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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