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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Ковентри
Бернли - Ковентри: обзор матча 14 января 2023
Бернли
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
82'
Л. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ковентри
90'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Б. Нортон-Каффи
Замена
С. Бастьен
️️️️
А. Зарури
89'
ГОЛ! 1:0!
Л. Байер
82'
81'
Желтая карточка
Б. Уилсон
Желтая карточка
Н. Телла
81'
79'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Бенсон
60'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
60'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
59'
50'
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Корк
46'
Желтая карточка
Д. Корк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Ковентри
44
Киан Тайлер
ВР
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
18
Тэйлор
5
Байер
14
Робертс
8
Браунхилл
24
Каллен
4
Корк
21
Зарури
14
Бенсон
16
Родригес
3-4-1-2
13
Уилсон
18
Нортон-Каффи
5
Роуз
2
Дойл
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
21
Зарури
22
Бастьен
22
Бастьен
21
Зарури
4
Корк
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
4
Корк
14
Бенсон
23
Телла
23
Телла
14
Бенсон
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
18
Нортон-Каффи
2
Берроуз
2
Берроуз
18
Нортон-Каффи
Остались в запасе
Бернли
Ковентри
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Венсан Компани
44
Киан Тайлер
ВР
21
Саймон Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
10
Скотт Твайн
АП
Остались в запасе
44
Киан Тайлер
ВР
21
Саймон Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Бернли - Ковентри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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