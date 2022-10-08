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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бернли
Ковентри - Бернли: обзор матча 08 октября 2022
Ковентри
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
39'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Бернли
89'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
Замена
Т. Кейн
️️️️
Ф. Дабо
85'
83'
Замена
К. Робертс
️️️️
Н. Телла
74'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Зарури
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
Т. Уокер
60'
Замена
Д. Экклз
️️️️
К. Палмер
60'
Замена
М. Гудден
️️️️
К. МакФадзин
60'
Замена
М. Роуз
️️️️
К. Дойл
60'
46'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Л. Байер
Желтая карточка
В. Дьекереш
45'
+4
44'
Желтая карточка
Я. Матсен
39'
ГОЛ! 0:1!
Н. Телла
Пас отдал
Д. Каллен
30'
Желтая карточка
Д. Корк
22'
Желтая карточка
Л. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Бернли
22
Денис Франки
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-3-1-3
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
4
Панцо
21
Бидуэлл
18
Шиф
25
Дабо
24
Аллен
45
Палмер
14
Дьекереш
10
Уокер
4-3-1-2
1
Пикок-Фаррел
2
Витиньо
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
22
Матсен
8
Браунхилл
4
Корк
24
Каллен
23
Телла
21
Зарури
16
Родригес
2
Дойл
5
Роуз
5
Роуз
2
Дойл
25
Дабо
34
Кейн
34
Кейн
25
Дабо
45
Палмер
28
Экклз
28
Экклз
45
Палмер
10
Уокер
7
Тавареш
7
Тавареш
10
Уокер
5
МакФадзин
24
Гудден
24
Гудден
5
МакФадзин
5
Байер
18
Тэйлор
18
Тэйлор
5
Байер
23
Телла
14
Робертс
14
Робертс
23
Телла
21
Зарури
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Зарури
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Ковентри
Бернли
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Денис Франки
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Денис Франки
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ковентри - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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