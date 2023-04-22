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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Рединг
Ковентри - Рединг: обзор матча 22 апреля 2023
Ковентри
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
36'
М. Гудден
54'
Г. Хамер
51'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Рединг
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Т. Форна
Желтая карточка
Т. Уокер
88'
Желтая карточка
Д. Экклз
87'
Желтая карточка
Г. Хамер
81'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
80'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
80'
Замена
К. МакФадзин
️️️️
Д. Панцо
79'
74'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ф. Азиз
63'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
К. Эхибхатиомхан
Желтая карточка
Д. Уилсон-Эсбранд
61'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Ф. Дабо
58'
56'
Желтая карточка
Э. Идом
ГОЛ! 2:1!
Г. Хамер
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Т. Форна
46'
Замена
Т. Форна
️️️️
М. Камара
43'
Желтая карточка
Н. Гиннес-Уокер
ГОЛ! 1:0!
М. Гудден
Пас отдал
Г. Хамер
36'
12'
Желтая карточка
Т. Холмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
28
Мамади Камара
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ковентри
44
Киан Тайлер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-2-2
13
Уилсон
4
Панцо
2
Дойл
15
Макнелли
3
Уилсон-Эсбранд
38
Хамер
25
Дабо
4
Келли
28
Экклз
14
Дьекереш
24
Гудден
4-2-1-3
1
Ламли
17
Идом
12
Холмс
23
Сарр
24
Гиннес-Уокер
29
Хендрик
22
Казадеи
39
Азиз
11
Эхибхатиомхан
19
Жоао
28
Камара
3
Уилсон-Эсбранд
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
3
Уилсон-Эсбранд
4
Панцо
5
МакФадзин
5
МакФадзин
4
Панцо
25
Дабо
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
11
Эхибхатиомхан
26
Макинтайр
26
Макинтайр
11
Эхибхатиомхан
28
Камара
14
Форна
14
Форна
28
Камара
39
Азиз
7
Лонг
7
Лонг
39
Азиз
Остались в запасе
Ковентри
Рединг
44
Киан Тайлер
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
44
Киан Тайлер
ВР
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Ковентри - Рединг
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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