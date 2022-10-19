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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Шеффилд Юнайтед
Ковентри - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 19 октября 2022
Ковентри
19.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
87'
М. Уогхорн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Шеффилд Юнайтед
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Уогхорн
90'
+1
88'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Уогхорн
87'
80'
Замена
Д. Флек
️️️️
Т. Дойл
Желтая карточка
К. МакФадзин
76'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Аллен
65'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
М. Гудден
65'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
58'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Ф. Дабо
56'
Желтая карточка
Ф. Дабо
42'
Желтая карточка
Б. Шиф
40'
38'
Желтая карточка
Д. Макэйти
12'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
45
Кейси Палмер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
3-3-2-2
13
Уилсон
5
Роуз
5
МакФадзин
4
Панцо
21
Бидуэлл
18
Шиф
25
Дабо
24
Аллен
28
Экклз
24
Гудден
14
Дьекереш
3-2-4-1
17
Дэвис
6
Бешам
15
Иган
15
Ахмедходжич
32
Балдок
30
Норрингтон-Дэвис
7
Ндиайе
10
Норвуд
20
Дойл
23
Осборн
9
МакБарни
25
Дабо
38
Хамер
38
Хамер
25
Дабо
24
Аллен
45
Палмер
45
Палмер
24
Аллен
24
Гудден
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Гудден
Уогхорн
7
Тавареш
7
Тавареш
Уогхорн
20
Дойл
13
Флек
13
Флек
20
Дойл
30
Норрингтон-Дэвис
24
Макэйти
24
Макэйти
30
Норрингтон-Дэвис
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
Остались в запасе
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
Главный тренер
Марк Робинс
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Ковентри - Шеффилд Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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