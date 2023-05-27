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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Лутон Таун
Ковентри - Лутон Таун: обзор матча 27 мая 2023
Ковентри
27.05.2023, суббота, 18:45
Англия. Чемпионшип, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Лутон Таун
66'
Г. Хамер
23'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Лутон Таун
Пенальти не реализован!
Ф. Дабо
ГОЛ!
Д. Поттс
5:6
ГОЛ!
Л. Келли
5:5
ГОЛ!
Л. Берри
4:5
ГОЛ!
Д. Экклз
4:4
ГОЛ!
Д. Кларк
3:4
ГОЛ!
Б. Шиф
3:3
ГОЛ!
М. Накамба
2:3
ГОЛ!
В. Дьекереш
2:2
ГОЛ!
Д. Тэйлор
1:2
ГОЛ!
М. Гудден
1:1
ГОЛ!
К. Моррис
0:1
Замена
Д. Панцо
️️️️
К. Дойл
115'
112'
Замена
Д. Поттс
️️️️
Г. Ошо
106'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Э. Адебайо
Замена
Д. Экклз
️️️️
К. Палмер
102'
99'
Желтая карточка
Д. Кларк
98'
Замена
Л. Берри
️️️️
П. Мпанцу
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Б. Нортон-Каффи
91'
84'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Даути
Замена
К. Палмер
️️️️
Г. Хамер
80'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хамер
Пас отдал
В. Дьекереш
66'
Желтая карточка
Л. Макнелли
46'
Замена
М. Гудден
️️️️
Д. Аллен
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Э. Адебайо
12'
Замена
Р. Бурк
️️️️
Т. Локьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
3-4-2-1
13
Уилсон
15
Макнелли
2
Дойл
5
МакФадзин
21
Бидуэлл
18
Шиф
38
Хамер
18
Нортон-Каффи
4
Келли
24
Аллен
14
Дьекереш
4-2-2-2
34
Хорват
16
Драме
17
Белл
4
Ошо
15
Локьер
6
Накамба
17
Мпанцу
18
Кларк
45
Даути
45
Адебайо
9
Моррис
2
Дойл
4
Панцо
4
Панцо
2
Дойл
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
25
Дабо
18
Нортон-Каффи
Палмер
28
Экклз
28
Экклз
Палмер
38
Хамер
45
Палмер
45
Палмер
38
Хамер
24
Аллен
24
Гудден
24
Гудден
24
Аллен
4
Ошо
15
Поттс
15
Поттс
4
Ошо
15
Локьер
32
Бурк
32
Бурк
15
Локьер
17
Мпанцу
8
Берри
8
Берри
17
Мпанцу
45
Даути
44
Оньединма
44
Оньединма
45
Даути
45
Адебайо
9
Тэйлор
9
Тэйлор
45
Адебайо
Остались в запасе
Ковентри
Лутон Таун
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Джеймс Ши
ВР
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ковентри - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уэмбли
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