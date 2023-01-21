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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Норвич Сити
Ковентри - Норвич Сити: обзор матча 21 января 2023
Ковентри
21.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 4
Завершен
Норвич Сити
20'
Д. Аллен
26'
К. Палмер
6'
М. Роуз (АГ)
10'
О. Эрнандес
18'
Д. Сарджент
65'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Норвич Сити
90'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
М. Ааронс
89'
Желтая карточка
М. Ааронс
87'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Т. Пукки
Замена
Д. Панцо
️️️️
Ф. Дабо
66'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Б. Нортон-Каффи
66'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Г. Хамер
66'
66'
Замена
М. Нуньес
️️️️
О. Эрнандес
66'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
65'
ГОЛ! 2:4!
К. Доуэлл
Пас отдал
С. МакКаллум
46'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
ГОЛ! 2:3!
К. Палмер
Пас отдал
В. Дьекереш
26'
ГОЛ! 1:3!
Д. Аллен
Пас отдал
Д. Бидуэлл
20'
18'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сарджент
Пас отдал
Т. Пукки
10'
ГОЛ! 0:2!
О. Эрнандес
Пас отдал
К. Доуэлл
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
47
Харрисон Ни
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
3-4-1-2
13
Уилсон
18
Нортон-Каффи
5
Роуз
2
Дойл
21
Бидуэлл
18
Шиф
38
Хамер
25
Дабо
24
Аллен
45
Палмер
14
Дьекереш
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
13
Яннулис
23
МакЛин
8
Сара
11
Эрнандес
26
Доуэлл
9
Сарджент
20
Пукки
18
Нортон-Каффи
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
4
Панцо
4
Панцо
25
Дабо
38
Хамер
2
Берроуз
2
Берроуз
38
Хамер
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
20
Пукки
18
Серенсен
18
Серенсен
20
Пукки
11
Эрнандес
32
Нуньес
32
Нуньес
11
Эрнандес
3
Ааронс
20
Гиббс
20
Гиббс
3
Ааронс
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Ковентри
Норвич Сити
21
Саймон Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
47
Харрисон Ни
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Ангус Ганн
ВР
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
47
Харрисон Ни
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ковентри - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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