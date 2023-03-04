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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ковентри
Хаддерсфилд Таун - Ковентри: обзор матча 04 марта 2023
Хаддерсфилд Таун
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 4
Завершен
Ковентри
31'
В. Дьекереш
55'
Г. Хамер
59'
В. Дьекереш
90+3'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ковентри
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Т. Уокер
87'
Замена
М. Роуз
️️️️
К. Дойл
Замена
Т. Симпсон
️️️️
Д. Уорд
80'
Замена
Э. Камара
️️️️
Д. Хогг
80'
70'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Ф. Дабо
70'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
70'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Р. Хоули
Замена
Д. Роудс
️️️️
М. Пирсон
63'
62'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
59'
ГОЛ! 0:3!
В. Дьекереш
Пас отдал
Ф. Дабо
55'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хамер
Пас отдал
Ф. Дабо
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
24'
Желтая карточка
Р. Хоули
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Хедли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
94
Браима Диарра
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-2-3-1-1
41
Билокапич
12
Лис
6
Хелик
5
Пирсон
3
Хедли
38
Лоутон
7
Хай
6
Хогг
5
Радони
15
Унгбо
25
Уорд
3-3-2-2
13
Уилсон
15
Макнелли
5
МакФадзин
2
Дойл
25
Дабо
38
Хамер
3
Уилсон-Эсбранд
25
Хоули
28
Экклз
24
Гудден
14
Дьекереш
6
Хогг
22
Камара
22
Камара
6
Хогг
3
Хедли
94
Диарра
94
Диарра
3
Хедли
5
Пирсон
29
Роудс
29
Роудс
5
Пирсон
25
Уорд
17
Симпсон
17
Симпсон
25
Уорд
3
Уилсон-Эсбранд
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
3
Уилсон-Эсбранд
2
Дойл
5
Роуз
5
Роуз
2
Дойл
25
Дабо
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
25
Дабо
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
25
Хоули
24
Магуайр
24
Магуайр
25
Хоули
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ковентри
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
93
Антони Кноккарт
ПВ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
93
Антони Кноккарт
ПВ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ковентри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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