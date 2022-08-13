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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ковентри
Миллуолл - Ковентри: обзор матча 13 августа 2022
Миллуолл
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ковентри
36'
Д. Купер
53'
Д. Хонимэн
85'
Д. Сэйвилл
2'
К. МакФадзин
28'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Ковентри
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Шеклтон
90'
+1
89'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Гудден
88'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Ф. Дабо
ГОЛ! 3:2!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Б. Афобе
85'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Хонимэн
81'
Желтая карточка
Д. МакНамара
68'
67'
Вторая желтая
Г. Хамер
64'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
Б. Афобе
62'
ГОЛ! 2:2!
Д. Хонимэн
53'
37'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ! 1:2!
Д. Купер
Пас отдал
С. Мэлони
36'
Желтая карточка
Т. Бьюри
30'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Гудден
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
Д. Шеклтон
18'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
12'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. МакФадзин
Пас отдал
М. Гудден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Мэлони
3
Уоллес
5
Купер
4
Крессуэлл
20
МакНамара
10
Хонимэн
16
Шеклтон
16
Митчелл
10
Беннетт
23
Афобе
3-4-1-2
21
Мур
5
Хайам
5
МакФадзин
4
Панцо
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
24
Гудден
14
Дьекереш
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
16
Шеклтон
12
Эванс
12
Эванс
16
Шеклтон
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
25
Дабо
28
Экклз
28
Экклз
25
Дабо
24
Гудден
7
Тавареш
7
Тавареш
24
Гудден
Остались в запасе
Миллуолл
Ковентри
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Миллуолл - Ковентри
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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