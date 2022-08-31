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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Престон
Ковентри - Престон: обзор матча 31 августа 2022
Ковентри
31.08.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Престон
73'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Престон
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Роуз
89'
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Риис
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Уогхорн
67'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Б. Шиф
67'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Д. Экклз
67'
66'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Б. Поттс
66'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ч. Эванс
57'
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Вудберн
Желтая карточка
Б. Уилсон
36'
28'
Желтая карточка
Д. Стори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-1-2-3
13
Уилсон
21
Бидуэлл
5
Роуз
5
МакФадзин
2
Дойл
18
Шиф
28
Экклз
24
Аллен
24
Гудден
14
Дьекереш
29
Уогхорн
3-4-1-2
28
Вудман
8
Каннингэм
14
Стори
6
Линдсэй
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
44
Поттс
11
Брэди
7
Вудберн
17
Эванс
19
Пэррот
28
Экклз
25
Дабо
25
Дабо
28
Экклз
18
Шиф
38
Хамер
38
Хамер
18
Шиф
5
Роуз
7
Тавареш
7
Тавареш
5
Роуз
29
Уогхорн
45
Палмер
45
Палмер
29
Уогхорн
44
Поттс
18
Каррерас
18
Каррерас
44
Поттс
7
Вудберн
8
Брауне
8
Брауне
7
Вудберн
17
Эванс
17
Риис
17
Риис
17
Эванс
Остались в запасе
Ковентри
Престон
21
Саймон Мур
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ковентри - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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