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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Мидлсбро
Ковентри - Мидлсбро: обзор матча 01 октября 2022
Ковентри
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
17'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
90'
+4
Замена
М. Уогхорн
️️️️
М. Гудден
82'
Замена
Д. Экклз
️️️️
К. Палмер
78'
76'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
А. Дейкстел
74'
Замена
Р. МакГри
️️️️
А. Моуатт
64'
Желтая карточка
И. Джонс
Желтая карточка
К. Палмер
56'
55'
Замена
И. Джонс
️️️️
Т. Смит
55'
Замена
Р. Гилс
️️️️
М. Кларк
Желтая карточка
Ф. Дабо
49'
46'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Ф. Дабо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-1-3
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
4
Панцо
21
Бидуэлл
18
Шиф
25
Дабо
24
Аллен
45
Палмер
14
Дьекереш
24
Гудден
3-2-3-2
1
Стеффен
2
Смит
5
Кларк
23
Фрай
2
Дейкстел
16
Бола
20
Моуатт
16
Хаусон
25
Крукс
9
Муньис
20
Уотмор
45
Палмер
28
Экклз
28
Экклз
45
Палмер
24
Гудден
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Гудден
2
Дейкстел
17
МакНэйр
17
МакНэйр
2
Дейкстел
5
Кларк
3
Гилс
3
Гилс
5
Кларк
20
Моуатт
8
МакГри
8
МакГри
20
Моуатт
2
Смит
25
Джонс
25
Джонс
2
Смит
20
Уотмор
29
Акпом
29
Акпом
20
Уотмор
Остались в запасе
Ковентри
Мидлсбро
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Лайам Робертс
ВР
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ковентри - Мидлсбро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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