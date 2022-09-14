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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ковентри
Лутон Таун - Ковентри: обзор матча 14 сентября 2022
Лутон Таун
14.09.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 2
Завершен
Ковентри
4'
К. Моррис
15'
К. Моррис
11'
В. Дьекереш
62'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Ковентри
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
88'
Замена
А. Белл
️️️️
Ф. Оньединма
73'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Л. Фримен
73'
68'
Желтая карточка
Б. Шиф
62'
ГОЛ! 2:2!
Г. Хамер
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Г. Корник
46'
Желтая карточка
Ф. Оньединма
31'
27'
Замена
Д. Панцо
️️️️
М. Роуз
ГОЛ! 2:1!
К. Моррис
Пас отдал
Г. Корник
15'
11'
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Б. Шиф
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
Ф. Оньединма
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
4-1-1-2-2
34
Хорват
15
Поттс
4
Ошо
14
Бри
15
Брэдли
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
15
Фримен
18
Кларк
9
Моррис
23
Корник
3-4-1-2
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
5
Роуз
25
Дабо
18
Шиф
38
Хамер
21
Бидуэлл
24
Аллен
24
Гудден
14
Дьекереш
44
Оньединма
17
Белл
17
Белл
44
Оньединма
15
Фримен
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
15
Фримен
23
Корник
45
Адебайо
45
Адебайо
23
Корник
5
Роуз
4
Панцо
4
Панцо
5
Роуз
Остались в запасе
Лутон Таун
Ковентри
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
21
Саймон Мур
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
28
Джош Экклз
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Лутон Таун - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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