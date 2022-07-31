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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ковентри
Сандерленд - Ковентри: обзор матча 31 июля 2022
Сандерленд
31.07.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
12'
Д. Кларк
84'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Ковентри
Желтая карточка
Л. О'Найен
90'
+4
84'
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Панцо
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Притчард
79'
Желтая карточка
Д. Баллард
77'
73'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
73'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Д. Экклз
73'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
К. МакФадзин
62'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Аллен
Замена
Л. О'Найен
️️️️
Э. Эмблтон
61'
Желтая карточка
К. Эванс
55'
Желтая карточка
Д. Кларк
51'
20'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Л. Гуч
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
13
Люк О'Найен
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-4-1-2
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
30
Эванс
19
Киркин
44
Эмблтон
10
Притчард
6
Нил
47
Кларк
31
Стюарт
7
Гуч
4-2-1-3
21
Мур
5
МакФадзин
5
Хайам
4
Панцо
21
Бидуэлл
18
Шиф
38
Хамер
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
28
Экклз
10
Притчард
16
Робертс
16
Робертс
10
Притчард
44
Эмблтон
13
О'Найен
13
О'Найен
44
Эмблтон
28
Экклз
25
Дабо
25
Дабо
28
Экклз
24
Аллен
45
Палмер
45
Палмер
24
Аллен
5
МакФадзин
7
Тавареш
7
Тавареш
5
МакФадзин
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
Остались в запасе
Сандерленд
Ковентри
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Бен Уилсон
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Сандерленд - Ковентри
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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