Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барри МакКэй - статистика

Завершил карьеру
31 декабря 1994 (31)
#19 | Нападающий
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
16
2
5
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
2 : 2
05.05.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Суонси
1 : 1
01.05.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Суонси
2 : 2
27.04.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
22.04.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 0
13.04.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Суонси
3 : 1
09.04.2019
Сток Сити
Был в запасе
86'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Суонси
3 : 1
06.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Суонси
3 : 0
02.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Вест Бромвич
3 : 0
13.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Норвич Сити
1 : 0
08.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 0
02.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
23.02.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 1
13.02.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Суонси
1 : 0
09.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
2 : 0
02.02.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Суонси
3 : 3
29.01.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 0
19.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
1 : 1
12.01.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
1 : 4
01.01.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Суонси
2 : 2
29.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Суонси
0 : 1
26.12.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 2
22.12.2018
Суонси
1' - 90'
3'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
2 : 1
15.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Брентфорд
2 : 3
08.12.2018
Суонси
1' - 90'
1'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 1
01.12.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
1 : 2
28.11.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
1 : 4
24.11.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
1' - 90'
15'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Суонси
3 : 1
23.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
1 : 0
20.10.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 3
06.10.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
79'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
02.10.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Суонси
3 : 0
29.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
0 : 0
22.09.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
1 : 0
18.09.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
0 : 1
25.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Суонси
2 : 2
21.08.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.08.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
1 : 0
11.08.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
04.08.2018
Суонси
1' - 90'
85'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
1
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
2
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
6
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+