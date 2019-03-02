Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Болтон
Суонси - Болтон: обзор матча 02 марта 2019
Суонси
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
80'
О. МакБарни
90+2'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Болтон
Желтая карточка
Д. Фултон
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Б. Целина
Пас отдал
Д. Джеймс
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
80'
73'
Красная карточка
Д. Уитер
43'
Вторая желтая
К. Нун
34'
Желтая карточка
К. Нун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Болтон
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-1-2-2
15
Нордфельдт
14
Робертс
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
15
Раутледж
7
Джеймс
12
Дайер
9
МакБарни
4-2-3
31
Уитер
5
Биверс
6
Коннолли
16
Ольковски
12
Нун
19
О'Нил
10
Амеоби
9
Магеннис
8
Дональдсон
Остались в запасе
Суонси
Болтон
43
Берсант Целина
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Суонси - Болтон
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Болтон
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+