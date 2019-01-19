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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Шеффилд Юнайтед
Суонси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 19 января 2019
Суонси
19.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
65'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Шеффилд Юнайтед
74'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Н. Дайер
65'
52'
Желтая карточка
Д. Балдок
45'
+3
Желтая карточка
Э. Стивенс
37'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мюлдер
14
Робертс
6
Родон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
8
Фер
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
9
МакБарни
12
Дайер
4-4-2
1
Хендерсон
15
Иган
6
Бешам
5
О'Коннелл
3
Стивенс
31
Даффи
10
Норвуд
32
Балдок
13
Флек
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Юнайтед
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Суонси - Шеффилд Юнайтед
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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