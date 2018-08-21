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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лидс
Суонси - Лидс: обзор матча 21 августа 2018
Суонси
21.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
24'
О. МакБарни
51'
О. МакБарни
40'
К. Руф
79'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лидс
79'
ГОЛ! 2:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
П. Бэмфорд
ГОЛ! 2:1!
О. МакБарни
Пас отдал
М. Ольссон
51'
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Руф
37'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
27'
Желтая карточка
К. Руф
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Б. Целина
24'
13'
Желтая карточка
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Суонси
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Мюлдер
13
Ольссон
6
Родон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
8
Фер
26
Ноутон
4
Фултон
43
Целина
9
МакБарни
19
МакКэй
4-1-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
28
Берарди
30
Дуглас
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Суонси
Лидс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
31
Ян Дханда
АП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
31
Ян Дханда
АП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Суонси - Лидс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
0 : 1
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
0 : 0
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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