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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 сентября 2018
Суонси
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
77'
К. Робертс
83'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 2:0!
Д. Фултон
Пас отдал
О. МакБарни
83'
ГОЛ! 1:0!
К. Робертс
Пас отдал
Д. Фултон
77'
76'
Желтая карточка
Н. Уэллс
29'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
26'
Желтая карточка
М. Луонго
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Пол Смит
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-2-1-1
1
Мюлдер
14
Робертс
6
Родон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
14
Кэрролл
43
Целина
9
МакБарни
3-2-2-1-2
1
Ламли
5
Кэмерон
22
Ранхель
15
Баптисте
6
Линч
21
Бидуэлл
21
Луонго
10
Эзе
15
Фримен
10
Хемед
21
Уэллс
Остались в запасе
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
11
Пол Смит
ПВ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
11
Пол Смит
ПВ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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Суонси
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