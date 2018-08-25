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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 25 августа 2018
Суонси
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
1'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бристоль Сити
25'
Желтая карточка
М. Уоткинс
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Суонси
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-3-1-2
1
Мюлдер
13
Ольссон
3
ван дер Хоорн
6
Родон
14
Робертс
29
Асоро
4
Фултон
14
Кэрролл
43
Целина
19
МакКэй
9
МакБарни
4-3-3
85
Мяенпяя
32
Хант
26
Калас
6
Келли
4
Уэбстер
7
Пак
8
Браунхилл
17
Элиассон
23
Уоткинс
18
Вайманн
9
Тейлор
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
7
Даниэль Джеймс
ПВ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
0 : 1
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
0 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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