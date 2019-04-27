Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 27 апреля 2019
Суонси
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
37'
О. МакБарни
66'
О. МакБарни
76'
Д. Боуэн
83'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Халл Сити
90'
+2
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
87'
83'
ГОЛ! 2:2!
Н. Дико
Пас отдал
Д. Тораль
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Й. де Вейс
ГОЛ! 2:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Джеймс
66'
61'
Желтая карточка
К. Стюарт
55'
Желтая карточка
М. Хенриксен
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
У. Раутледж
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-1-2-2
15
Нордфельдт
14
Робертс
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
15
Раутледж
7
Джеймс
12
Дайер
9
МакБарни
4-4-1
25
Лонг
30
де Вейс
3
Кингсли
6
Стюарт
2
Личай
7
Хенриксен
18
Бэтти
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
43
Берсант Целина
АП
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Суонси - Халл Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+