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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 08 марта 2019
Норвич Сити
08.03.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
54'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Суонси
90'
+1
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
Желтая карточка
Э. Буэндия
80'
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
О. Эрнандес
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
23
МакЛин
22
Стиперманн
11
Эрнандес
20
Пукки
10
Буэндия
4-1-3-1
15
Нордфельдт
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
14
Робертс
6
Гримес
7
Джеймс
43
Целина
15
Раутледж
12
Дайер
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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