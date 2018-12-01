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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Суонси
Дерби Каунти - Суонси: обзор матча 01 декабря 2018
Дерби Каунти
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
30'
Х. Уилсон
40'
Х. Уилсон
87'
Ф. Томори (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Суонси
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Томори
ГОЛ! 2:0!
Х. Уилсон
40'
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Р. Кио
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-2-3-1
33
Карсон
2
Богль
23
Томори
36
Кио
2
Мэлони
7
Брайсон
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
7
Маунт
10
Уилсон
35
Наджент
3-2-2-2-1
1
Мюлдер
3
ван дер Хоорн
28
Джон
20
Картер-Викерс
14
Робертс
6
Родон
6
Гримес
4
Фултон
7
Джеймс
43
Целина
9
МакБарни
Остались в запасе
Дерби Каунти
Суонси
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Дерби Каунти - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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