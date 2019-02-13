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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Суонси
Лидс - Суонси: обзор матча 13 февраля 2019
Лидс
13.02.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
20'
П. Янссон
34'
Д. Харрисон
87'
О. МакБарни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Суонси
Желтая карточка
Д. Харрисон
90'
+4
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. МакБарни
ГОЛ! 2:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
Э. Алиоски
34'
ГОЛ! 1:0!
П. Янссон
Пас отдал
Э. Алиоски
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
12
Эйлинг
18
Янссон
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
7
Руф
4-2-2-1
1
Мюлдер
26
Ноутон
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
7
Джеймс
43
Целина
19
МакКэй
Остались в запасе
Лидс
Суонси
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Лидс - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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