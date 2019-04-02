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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Брентфорд
Суонси - Брентфорд: обзор матча 02 апреля 2019
Суонси
02.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
1'
Н. Дайер
34'
Н. Дайер
78'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Брентфорд
ГОЛ! 3:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
О. МакБарни
78'
77'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Жанвье
43'
Желтая карточка
Н. Мопе
ГОЛ! 2:0!
Н. Дайер
Пас отдал
К. Нордфельдт
34'
1'
Желтая карточка
Л. Дэниэльс
ГОЛ! 1:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Д. Джеймс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Суонси
28
Деклан Джон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Брентфорд
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
3-2-3-1
15
Нордфельдт
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
15
Раутледж
43
Целина
7
Джеймс
12
Дайер
4-2-1-2
12
Дэниэльс
3
Дальсгаард
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
15
Мокоджо
14
Сойерс
7
Каньос
11
Мопе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Суонси
Брентфорд
28
Деклан Джон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
28
Деклан Джон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Суонси - Брентфорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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